Bozulan biralar yenilenebilir enerjiye dönüştürülüyor

Avustralya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde bayatlayan milyonlarca litre bira, atık su arıtma tesislerine güç desteği sağlamak için yenilenebilir enerjiye dönüştürülüyor.

Euronews'un aktardığı habere göre, Avustralya'da pandemi nedeniyle kapatılan gece kulüpleri ve barlarda bozulan biraların enerjiye dönüştürülerek değerlendirilmesine karar verildi.

Bayat biraların devlete bağlı SA Water'ın Glenelg Atık Su İşleme Tesisi'nde arıtma çamuru gibi diğer atıklarla birleştirilmesi ve bu karışımın tesise güç sağlamak üzere biyogaz üretiminde kullanılmasına karar verildi.

Atık su tesisi, her hafta yaklaşık 150 bin litre son tüketim tarihi geçmiş birayı dönüştürüyor. Bu miktar yaklaşık bin 200 haneye yetecek kadar enerji üretebiliyor.

SA Water’da üst düzey bir yönetici olan Lisa Hannant, birayı “sıvı altın” olarak niteleyerek biradan atık su tesisinde rekor seviyede enerji üretildiğini doğruladı.