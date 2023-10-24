Brent petrolün varil fiyatı 90,28 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,28 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 90,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,94 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İsrail-Filistin çatışmasının petrol ihracatçılarının bulunduğu bölgeye sıçraması endişesiyle yükselmeye devam ediyor. Yatırımcılar, çatışmanın etraftaki ülkelere de yayılması halinde petrol arzını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın kontrol altına alınması için yürütülen diplomatik çabaların etkisiyle dün petrol fiyatları kısmen gerilemişti.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları 18'inci gününe girerken, İsrail'in hava saldırılarına ve Gazze'ye yönelik bombardımana devam etmesi çatışmanın devam edeceği beklentisini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlenmesine sebep oldu.

Öte yandan, uzmanlar, Rusya ve OPEC+ ülkelerinin üretimlerinde planladıkları kesintileri yıl sonuna kadar devam ettirmelerinin piyasalar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,51 ile 90,66 dolar aralığının direnç, 89,83 ile 89,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.