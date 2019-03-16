Brexit: İngiltere'de bu hafta ne oldu, gelecek hafta ne yaşanabilir

Brexit ile ilgili İngiltere'de bu hafta ne oldu, gelecek hafta ne yaşanabilir ? Sırada bununla ilgili haberimiz var?

İngiltere Başbakanı Theresa May iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını önümüzdeki hafta bir kez daha Avam Kamarası'na getirerek onaylatmaya çalışacak.

Oylama Avrupa Birliği (AB) liderlerinin olağan zirvesinden hemen önce, 20 Mart Çarşamba günü yapılabilir.

May, milletvekillerine anlaşmayı onaylarlarsa, artık teknik olarak yetişmeyeceği belli olan 29 Mart'taki çıkış tarihinde kısa bir erteleme ile Brexit sürecinin başlayabileceğini söylüyor.

Başbakan, anlaşmanın tekrar reddedilmesi halinde Avrupa Birliği'nin Brexit sürecinin bir yıldan uzun bir süre ertelenmesi yönünde karar alabileceğine dikkat çekerek, meclis çoğunluğunu ikna etmeye çalışıyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğer İngiltere Brexit stratejisini gözden geçirme gereği duyuyorsa AB liderlerinin "uzun bir erteleme" önerisine açık olabileceklerini kaydetmişti.

Geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'nda Brexit ile ilgili bir dizi oylama yapıldı:

Salı günü milletvekilleri Başbakan May'in anlaşma taslağını ikinci kez ve 149 oy farkla reddetti.

Çarşamba günü yapılan oylamada İngiltere'nin AB'den anlaşma sağlanmadan ayrılmaması yönündeki önerge kabul edildi.

Perşembe günü Avam Kamarası 29 Mart'ta ayrılık sürecinin başlamasına ilişkin takvimde uzatma istenmesini 413'e 202 oyla onayladı.

Ne var ki ayrılığın 29 Mart'ta gerçekleşmesini öngören yasa henüz değişmiş değil, bu nedenle Çarşamba ve Perşembe günü onaylanan önergelerin hukuki açıdan bağlayıcılığı yok.

Dolayısıyla teknik olarak bu yasa değişmedikçe ve AB'den de onay alınmadıkça, bir anlaşma onaylansa da onaylanmasa da, İngiltere'nin AB'den ayrılma tarihi 29 Mart