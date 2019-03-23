Brexit referandumu için onbinler Londra sokaklarındaydı

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılma sürecinin siyasi bir krize dönüşmesi sonrası yeni referandum talep eden onbinlerce kişi, Londra’da yürüyüş düzenledi.

“Halka Bırakın” isimli kampanya için bir araya gelen kalabalık yürüyüşü, Parlamento önünde noktaladı.

Avrupa Konseyi hafta içinde İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) tarihiyle ilgili erteleme talebine şartlı onay vermişti.

Brexit’in iptal edilmesi için Parlamento’nun internet sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasına da 4.5 milyona yakın insan imza atmıştı.

Londra’daki Hyde Park’tan başlayan yürüyüşte ağırlıklı olarak Avrupa Birliği bayrakları dikkat çekti.