Brezilya'daki petrol sızıntısında yeni gelişme

Brezilya'da yaklaşık 2 aydır ülke gündemini meşgul eden petrol sızıntısına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sızıntının Yunan bandıralı bir tankerden kaynaklanmış olabileceği açıklandı.

Brezilya'nın 9 eyaletinde 286 plajı etkileyen petrol sızıntısı ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.

Brezilya polisi, sızıntıya neden olduğundan şüphelenilen tankerin bağlı olduğu Yunan şirketinin ofislerinde arama yaptı.

Brezilya petrol sızıntısını temizlemek için 5 bin asker daha görevlendirecek

Şirketin merkezinin Rio de Janeiro'da olduğu belirtildi ancak ismi açıklanmadı.

Şirket, tanker ve personeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için İnterpol'den de yardım istendiği ifade edildi.

Tankerin Venezuela'dan hareket ettiği ve sızıntının Brezilya kıyılarının 700 kilometre açığında 29 Temmuz'da meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

O tarihte bölgede başka gemi olmadığı için tüm şüphelerin Yunan bandıralı tanker üzerinde olduğuna dikkat çekiliyor.