Brezilya’yı Covid yıktı geçti

Brezilya’da kış ayları yaklaşırken Covid-19 kasırgası her geçen gün daha sert esiyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilere göre geçtiğimiz ay 66 bin 573 kişi Covid-19 kaynaklı olarak hayatını kaybederken daha önce en yüksek can kaybının görüldüğü Temmuz 2020’nin iki katı ölüm görüldüğü bildirildi. Bir önceki aya göre iki kattan daha fazla can kaybı görülen ülkede sağlık sistemi her geçen gün çökerken Brezilya medyası en az 230 kişinin hastane sırası beklerken hayatını kaybettiğini bildirdi. Espirito Santo Federal Üniversitesi'nden epidemiyolog Ethel Maciel, "Salgının en kötü anındayız ve göstergeler Nisan'ın da çok kötü olacağı yönünde” ifadelerini kullanırken "En kötüsü henüz gelmedi" dedi. Dünya Sağlık Örgütü de Brezilya ile ilgili yaptığı açıklamada durumun ‘çok kritik’ olduğunu bildirdi.