Brüksel bu yıl güneşi göremedi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de güneş bu yıl yüzünü sadece 28 saat 4 dakika gösterdi.

Belçika Meteoroloji Servisi’nin verdiği bilgiye göre, kapalı ve yağışlı havasıyla bilinen Brüksel'de 2023'ün başından beri 28 saat 4 dakika güneş göründü.

Tahminlere göre ocak ayının geri kalanında da hava çoğunlukla kapalı olacak.

Uzmanlar, kapalı havanın getirdiği ruhsal sorunlara karşı insanlara çeşitli önerilerde bulunuyor. Bunlar arasında spor yapmak, biyolojik ritmi korumak için sabah erken kalkmak, iş dışında keyif alınan hobilerle uğraşmak gibi tavsiyeler öne çıkıyor.

Belçika basınına değerlendirmede bulunan psikolog Dimitri Haikin, vücudun dopamin ve endorfin salgılaması için biyolojik ritmin önemine dikkati çekti.

Haikin, "Bu ritmi korumak ve arkadaşlarla veya başka insanlarla sosyalleşmek gibi çözümler kötü havanın etkilerinden kurtulmak için önemli. Yaptığımız bütün çalışmalar gösteriyor ki sosyal ilişkilerimiz iyi olduğunda daha mutlu oluyoruz, hayatta daha iyi bir dengemiz oluyor." dedi.