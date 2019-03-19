Brüksel’de bomba alarmı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Breydel Caddesi üzerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Binadan yaklaşık 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.
Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
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