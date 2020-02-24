Bu ülkeye turist olarak gidiyorsanız dikkat! Halkla konuşmanız yasak

Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore, pek çok konuda diğer devletlerden ayrışıyor. Turistler için belirlenmiş alanlar dışında seyahat etmenin, fotoğraf çekmenin bir hayli zor olduğu ülke bu yönüyle de büyük bir gizem barındırıyor. İşte neredeyse herkesin merak ettiği o ülkede yaşanılanlar.

Kuzey Kore! Özgürlüğün biraz anlamını yitirdiği ülke. Belki de dünyanın en gizemli ülkesi. Tüm dünya orayı özellikle merak ediyor. Turistler için ayrılmış özel bölgeleri, fotoğraf çekmenin yasak olduğu, giriş çıkışlar için hayli zorlanılan bir ülke Kuzey Kore.

Yurt dışından gelenlerin sadece önceden belirlenen yerleri görebildiği Kuzey Kore, başkenti Pyongyang'ın mimarisiyle de sık sık gündeme geliyor.

Devasa gökdelenlerin, hemen hemen hiç trafiğin olmadığı geniş bulvarların bulunduğu Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang, ülkeye gelen turistlerin görebildikleri az sayıdaki bölgelerden biri.

Kore yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren, zaman zaman da işgal edilen bir ülkeydi. İkinci Dünya Savaşı sorasında yaşanan savaşta Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayrılan yarımadada günümüzde gerginlik azalmadan devam etmektedir.