Business Line: Tesla 367 bin araç satışıyla rekora

Euronews'in Business Line programı, Dubai şehir merkezindeki Burj Khalifa'dan iş dünyasının nabzını tuttu. Tesla CEO'su Elon Musk, Şangay'daki fabrikadan yapılan "Model 3" araçlarının ilk teslimatlarını dans ederek kutladı. Elektrikli otomobil üreticisi şirket, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde 112 bin araç satarak bir rekora imza attı. 2019'da toplam 367 bin araç teslim eden şirket böylece satışlarını, 2018 yılı rakamlarının yüzde 50 oranında üzerine çıkardı.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan üç ölümcül kazanın ardından Tesla'nın otomatik pilot sistemlerini zorlu bir süreç bekliyor.

BRICKCOIN, İNGİLTERE'DEKİ KONUT KRİZİNE BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Elon Musk'ın "Model 3" araç satışlarını kutlamasının yanı sıra iş dünyasında yaşanan bir diğer gelişme ise "Brickcoin"in (tuğla para) İngiltere'deki konut krizine bir alternatif olma yarışı.

Toplu konut firması Brickcoin, zincir blok (Blockchain) teknolojisini gayrimenkul teknolojisine uyguluyor.

Euronews'e konuk olan Brickcoin şirketinin sahibi James Hare, varlığa dayalı kripto para biriminin İngiltere’deki konut problemini çözeceğini düşünüyor.

Hare'e göre, Birleşik Krallık'ın en acil ekonomik sorunu makul fiyatlı konut krizi:

"Konut bekleme listelerinde, 1,8 milyon insan var. Önümüzdeki 20 yıl boyunca üç milyonun üzerinde konut inşa etmemiz gerekiyor. Şimdilik bu rakamın bir kısmını gerçekleştiriyoruz."

Şirket, Brickcoin topluluğunun konutlardaki her bir tuğladan bireysel olarak faydalanmasını amaçlıyor. Hare'e göre hızla gelişen toplu konut şirketi, yakın zamanda İngiltere'nin makul fiyatlı ev krizine çözüm olma yolunda ilerliyor.

START-UP ŞİRKETLERİNİN YENİ HEDEFİ: "AY EKONOMİSİ"

Dünya çapında uzay araştırmalarına yatırımlar hızla artıyor. "Ay ekonomisi" olarak adlandırılan sektör, gezegenler arası hırsları olan start-up şirketlerinin ilgisini çekiyor. Hükümet ve askeri güçlerin tekelinin kırılması ile uzay araştırmaları, 2020’li yıllarda özel firmalara eşsiz fırsatlar tanıyor.

Diğer yandan gezegenler arası rekabet, uzay yatırımlarını 2030’a kadar iki katına çıkarmayı hedefliyor. İngiltere merkezli start-up şirketi SpaceBit, Ay'a odaklanmış durumda.

SpaceBit'in sahibi Pavlo Tanasyuk, "Ay ekonomisi"ni inşa edeceklerini ve uzayda bir yere iniş yaptıktan sonra tekrar havalanabilen ilk araç üzerinde çalıştıklarını anlatıyor:

"Ay yüzeyinden ve çevresinden mineral çıkaracağımıza inanıyoruz. Diğer şirketlere de bizimle birlikte Ay’a gitmeyi önerme pozisyonumuz olacak. Sadece şirketlere değil, hükümetlere de ortaklık önerebileceğiz. Bu bize uzay ekonomisinde lider şirket olma fırsatı tanıyacak."

Yatırımcılar, 2030 yılına kadar uzay ekonomisinin 1 trilyon ABD Doları’na erişeceğini tahmin ediyor.

(Euronews/ID/GÜL)