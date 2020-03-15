Bütün dünya evden çalışıyor

Hızla yayılan virüse karşı korunmanın en etkili yolları kalabalıklardan uzak durmak, evden fazla çıkmamak ve hijyen. Avrupa kıtasındaki salgının patlama noktası İtalya'da #iostoacasa, 'evde kalıyorum' hashtag'i trend haline geldi ve neredeyse tüm paylaşımlarda yer alıyor.

Hızla yayılan virüse karşı korunmanın en etkili yolları kalabalıklardan uzak durmak, evden fazla çıkmamak ve hijyen. Avrupa kıtasındaki salgının patlama noktası İtalya'da #iostoacasa, 'evde kalıyorum' hashtag'i trend haline geldi ve neredeyse tüm paylaşımlarda yer alıyor. Evden çıkmamak hayatın akışını fazlasıyla etkilese de 'uzaktan çalışma çağında' olduğumuz için göreceli olarak şanslı bir zamandayız.



Evde ofis havasına girebilmek için...



ABD ve Avrupa menşeli teknoloji şirketleri salgın nedeniyle iş düzenlerini evden çalışmaya uygun hale getirmeye başladı. Ülkemizde görülen ilk COVID-19 vakasının ardından okullar ve kampüsler tatile girdi. Özel kurumların uzaktan çalışma tedbirlerini her an devreye sokması olası. Ayrıca karantina gerekli görülen veya kendisini karantinaya almayı tercih edecek çalışanların da hazırlıklı olmasında fayda var.



Çalışma ortamını eve taşırken ev rehavetine kapılmayıp iş moduna geçebilmek önemli. Uzmanlar mutlaka evde ayrı bir köşenin iş köşesi olarak düzenlenmesini öneriyor. Odalarda veya salonun bir köşesinde değişiklik yapıp çalışma ortamını ev havasından olabildiğince ayırmanızda fayda var.



Psikolojik olarak da iş moduna geçebilmelisiniz. Sabah kalkınca kıyafetlerinizi değiştirmeniz, eşofman yerine günlük kıyafet tercih etmeniz faydalı olacaktır. Hatta terlik çorap yerine rahat bir ayakkabı giyilmesi öneriliyor. Sabah işe gider gibi, dışarıda biraz yürüdükten sonra eve dönüp çalışmaya başlamak beyne doğru sinyali iletiyor ve verimliliği arttırıyor. Tecrübeyle sabit olduğu için mutlaka tavsiye ediyorum. Mola zamanlarını göz ardı etmemek işin bir başka püf noktası. Evin rahatlığı mola ihtiyacımızı azaltabilir ancak zihnimizin her zaman biraz durmaya ihtiyacı var.



Odaklanma süresi en fazla 20 dakika



Araştırmalara göre insanın odağı 20 dakika sonra azalmaya başlıyor. İşlerinizi 20-60 dakikalık zaman dilimlerine ayırabilirsiniz. Öğle yemeğini dolaptan geçiştirmek yerine, akşam yemeği gibi hazırlamaya bakın. Öğle arasında yemek hazırlamak ve ev işlerini halletmek zihni dinlendirdiği gibi akşama daha çok boş vakit bırakır.



İşyerindeki ortamın üretkenliği arttırdığı biliniyor. Çalışanlarını her zaman ofiste bulunmaya motive eden Steve Jobs'un "Yaratıcılık spontane buluşmalardan, rastgele konuşmalardan gelir" sözü ünlüdür. Tüm personeli uzaktan çalışan yazılım platformu Git Hub, sohbet platformu Slack üzerinden 'sanal kahve molaları' düzenliyor. Sohbet odasına gelenler, 'Donut' isimli bir bot tarafından rastgele eşleştirilerek sohbete bırakılıyor. Fiziki ortamda sosyalleşme imkanı bulunmadığında telefon ve video görüşmelerini öne çıkarmak önem kazanıyor. 'Video doubling' olarak bilinen yöntemi kullanarak birlikte proje yaptığınız iş arkadaşınızla video sohbetini sürekli açık tutup aynı ortamda çalışıyor hissi yakalayabilirsiniz.



Evinizi ofise dönüştüren uygulamalar



Uzaktan çalışanların yaygın kullandığı uygulamalar arasından en gerekli olanları yeni başlayanlar için seçtik.



Video konferans



ZOOM



Tüm platformlarda çalışan Zoom, video konferansları konusunda iş dünyasının standardı haline geldi. Ücretsiz versiyonu bulunan Zoom'un takım çalışmalarını kolaylaştıran farklı donanımları mevcut.



Odaklanmak için



Serene & Day wIse



Yakında Windows'a da gelecek olan Mac uygulaması Serene, dikkat dağıtan siteleri ve uygulamaları engelleyip odaklanmayı kolaylaştırıyor. Day Wise ise iş bittikten sonra işle ilgili bildirimleri ve uygulamaları durdurmak için iyi bir seçenek.



İletişim platformu



Slack



Takımlar ve uzaktan çalışanlar için iletişim platformu Slack'te iş odaklı sohbet odalarına katılıp tüm projeleri takip edebiliyorsunuz. Dosya paylaşımına ve eklenti uygulamalarına açık.



Dosyalar online



Google DrIve



Henüz kullanmadıysanız, tüm dosyalarınıza online ulaşabileceğiniz Drive'a geçmenin tam vakti. Google dahilindeki Office benzeri uygulamalarla dosyaları eşzamanlı düzenleyebilir, Drive'ın farklı araçlarıyla işinizi organize edebilirsiniz.



E-postaları düzenle



Spark



Tüm iletişim dijitale dönünce e-postalar arasında kaybolmak mümkün. Spark tüm hesaplardan gelen e-postalarınızı topluyor, düzenliyor ve önceliklendiriyor. Önemsiz olanları da filtreleyip erteleyebiliyor.



Uzaktan erişim



Chrome Remote Desktop



İş bilgisayarınız ofiste kaldıysa veya taşınamayacak gibiyse Chrome Remote Desktop imdadınıza yetişiyor. Başka bir bilgisayarın ekranına önünüzdeki bilgisayardan ulaşabilir, aynı bilgisayara birkaç kişi birden bağlanabilirsiniz.