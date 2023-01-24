California'da son 3 günde ikinci saldırı: 7 kişi öldü

ABD'nin California eyaletinde 67 yaşındaki Zhao Chunli iki ayrı yerde düzenlediği silahlı saldırıda 7 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Çatışmalara çocukların tanık olduğu açıklandı
Bölge şerifi Christina Corpus saldırganın karakolunun otoparkında arabasının içinde yarı otomatik bir tabancayla birlikte yakalandığını açıkladı. Çatışmalar sırasında tarım işçilerinin ve birkaç çocuğun da orada bulunduğunu belirten şerif, çocukların şiddete tanık olmasının "tarif edilemez" olduğunu sözlerine ekledi.