California'da son 3 günde ikinci saldırı: 7 kişi öldü

ABD'nin California eyaletinde 67 yaşındaki Zhao Chunli iki ayrı yerde düzenlediği silahlı saldırıda 7 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Çatışmalara çocukların tanık olduğu açıklandı

California'da son 3 günde 2. olay olarak kayıtlara geçen silahlı saldırı Half Moon Bay kentinde iki ayrı bölgede gerçekleşti. Fındık işçisi Zhao Chunli, ilk olarak çalıştığı çiftlikte 4 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı. 67 yaşındaki saldırgan aynı yerin yakınında düzenlediği ikinci saldırıda ise 3 kişiyi katletti.

Bölge şerifi Christina Corpus saldırganın karakolunun otoparkında arabasının içinde yarı otomatik bir tabancayla birlikte yakalandığını açıkladı. Çatışmalar sırasında tarım işçilerinin ve birkaç çocuğun da orada bulunduğunu belirten şerif, çocukların şiddete tanık olmasının "tarif edilemez" olduğunu sözlerine ekledi.