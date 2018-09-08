ÇATIŞMALARIN ARDINDAN TRABLUS SUSUZ KALABİLİR

Libya'nın başkenti Trablus'ta 10 gün süren çatışmalarda elektrik şebekesinin çökmesi nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısının devam etmesi halinde Trablus ve batı bölgelerinin susuz kalacağı uyarısında bulunuldu.



Libya Yapay Nehir Projeleri Yürütme ve Yönetim Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, başkentte çatışmaların neden olduğu elektrik sıkıntısının devam etmesi halinde Trablus ve batı bölgelerinde su kesintileri yaşanabileceği uyarısı yapıldı.



Başkentteki su dağıtım şebekesine dün ve bugün elektrik verilemediği ifade edilen açıklamada, elektrik kesintileri nedeniyle ana isale hattındaki suyun büyük bölümünün boşaldığı ve yeniden dolmasının uzun süreceği kaydedildi.



Başkent Trablus'ta 10 gün süren çatışmalarda elektrik iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle dün ülkenin batı ve güney bölgelerinde elektrikler tamamen kesilmişti.



Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.



Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.



UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.



Taraflar arasında 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanırken, hükümet çatışmalarda 66 kişinin öldüğünü, 187 kişinin yaralandığını duyurmuştu.