Çevreciler Berlin Brandenburg Kapısı önündeki Noel ağacının tepesini kesti

Çevreciler Berlin Brandenburg Kapısı önündeki Noel ağacının tepesini kesti
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Almanya'da çevreci aktivistler, Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde bulunan Noel ağacının ucunu testereyle kesti.

"Son Kuşak" (Letzte Generation) adlı çevreci grup üyesi iki kişi, eylemlerine ilişkin "Bu sadece Noel ağacının tepesi. Almanya'da, felaketin sadece ucunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ardından aktivistler, kaldırma platformuyla 15 metre yüksekliğindeki ağacın tepesine çıkarak üst kısmını kesti.

Öte yandan Son Kuşak grubunun diğer üyeleri Münih'te de eylemlerine devam etti.

Twitter'dan yayınladığı fotoğraflarda eylemcilerin, Münih kent merkezindeki işlek caddelerde oturma eylemi yaparak ellerini yere yapıştırdıkları görülüyor.

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