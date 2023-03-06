Chris Rock, Will Smith’in yumruğunu anlattı

Komedyen Chris Rock, Oscar sırasında dünya çapında milyonlarca izleyicinin önünde yumruk yedikten bir yıl sonra Netflix’te canlı yayınlanan bir stand-up komedi şovunda Will Smith’e yanıt verdi. Rock, Hollywood yıldızı Smith’in kendisine yumruk atmasının nedenini, karısı Jada Pinkett Smith’in saçını kazıtmasıyla ilgili yaptığı bir espri yüzünden olduğunu söyledi. Ayrıca karısının ihanetinden duyduğu öfkeden dolayı saldırdığını söyledi.

Rock gösteri sırasında izleyicilere, “Will Smith seçici öfke uyguluyor” dedi. Rock ayrıca Pinkett Smith’in itiraf ettiği ihanete atıfta bulunarak, “Konunun gerçeğini bilen herkes, olanlarla hiçbir ilgim olmadığını bilir” diye ekledi.



Rock, geçen yıl Mart ayında Hollywood’da Oscar’ları sunarken, Pinkett Smith’in saç dökülmesine neden olan saçkıran (alopesi areata) olmasının neden olduğu traşlı saçları hakkında bir şaka yaptı. ‘Men in Black’ filminin yıldızı Smith sahneye çıktı ve Rock’a sert bir tokat attı.

Bu olaydan birkaç dakika sonra Smith, ‘Kral Richard’ filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına layık görüldü. Smith daha sonra Rock’tan özür diledi, ancak on yıl boyunca Oscar’a katılması yasaklandı. Rock’ın olay gecesindeki dengeli tepkisi büyük beğeni topladı ve neredeyse bir yıldır bu konuda tamamen sessiz kaldı. Ancak geçtiğimiz Cumartesi gecesi ABD’nin kuzeydoğusundaki Baltimore’da canlı yayına katılan komedyen sessizliğini bozdu.

Rock, “Herkes biliyor. Bir yıl önce tokat yedim. İnsanlar bana acı verici miydi diye soruyor? Evet. Hala acıyor” dedi.



Rock, Smith ile kavga ettiği iddialarını ise şu sözlerle yalanladı:

“Kameradan göremiyorsunuz ama Smith benden daha daha iri. Aynı boyutta değiliz. Smith Muhammed Ali’yi canlandırdı. O kısım için seçmelere katıldığımı mı düşünüyorsunuz? O Muhammed Ali’yi oynadı, ben de New Jack City’de Pookie’yi oynadım!”

Rock, birçoğunun sadakatsizlikle ilgili deneyimleri olduğunu, ancak Hollywood çiftinin bunu bu şekilde açıkça tartışan tek kişi olduğunu belirtti.