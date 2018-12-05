Çin'de bir kadın, çocuğunu saklayıp kayıp ilanı verdi: Kocasını test etmek istedi

Çin Zheijang'da 'kocasını test etmek amacıyla' 11 yaşındaki çocuğu için sahte kayıp ilanı veren bir kadın tutuklandı.

Zheijang polisi tarafından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kadının geçen cuma günü çocuğunun kaybolduğu gerekçesiyle polise başvurduğu belirtildi.

Kadın ayrıca, kaybolduğu yönünde yalan söylediği çocuğunun bilgilerini internette paylaştı ve bulana 500 bin Yuan para ödülü vereceğini açıkladı.

Polis tarafından yapılan inceleme sonucunda çocuk bulundu, ancak aynı zamanda çocuğun hiç kaybolmamış olduğu da ortaya çıktı.

11 yaşındaki çocuğun, annesi tarafından 'eşinin özverisini ölçmek için' saklandığı belirlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada ayrıca, kadın ve eşi arasında çeşitli problemler bulunduğu da belirtildi.

Kadının, okuldan gelen oğlunu bir araca yerleştirerek hiç çıkmaması yönünde tembihlediği ve aracın yerini birkaç defa değiştirdi.

Arama timleri şehrin her yerinde çocuğu ararken, çocuğun babasıyla görüşen bir gazeteci ise babasının arama süreci boyunca 4 gün uyumadığını ve psikolojik olarak kötü durumda olduğunu aktardı.

Polis tarafından yapılan soruşturmayla birlikte açığa çıkan olayın ardından tutuklanan kadının, birden fazla suçtan ötürü cezalandırılması bekleniyor.