banner22

Çin'de en erken vaka! Doğduktan 1 gün sonra korona teşhisi

Çin'de en erken vaka! Doğduktan 1 gün sonra korona teşhisi
banner32

Çin'de patlak verdikten sonra birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında en erken vaka, doğduktan saatler sonra virüs taşıdığı tespit edilen bir bebek oldu.

Şinhua ajansının haberine göre, Vuhan'da koronavirüs taşıyan bir annenin dünyaya getirdiği bebekte doğumdan 30 saat sonra virüs teşhis edildi.

Uzmanlar, vakanın, enfeksiyonların gebelik ile doğum sırasında veya sonrasında anneden bebeğe geçmesi anlamına gelen "dikey geçişin" örneği olabileceğini belirtti.

Vakanın, salgında yeni tip koronavirüsten enfekte olan en küçük insan olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Çin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükselmişti.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
ABD'de 12'nci corona virüs vakası tespit...
ABD'de 12'nci corona virüs vakası tespit...
  1. Dünya

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿