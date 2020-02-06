Çin'de en erken vaka! Doğduktan 1 gün sonra korona teşhisi

Çin'de patlak verdikten sonra birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında en erken vaka, doğduktan saatler sonra virüs taşıdığı tespit edilen bir bebek oldu.

Şinhua ajansının haberine göre, Vuhan'da koronavirüs taşıyan bir annenin dünyaya getirdiği bebekte doğumdan 30 saat sonra virüs teşhis edildi.

Uzmanlar, vakanın, enfeksiyonların gebelik ile doğum sırasında veya sonrasında anneden bebeğe geçmesi anlamına gelen "dikey geçişin" örneği olabileceğini belirtti.

Vakanın, salgında yeni tip koronavirüsten enfekte olan en küçük insan olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Çin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükselmişti.