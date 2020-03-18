Çin'de hastaneler kapanıyor

Türkiye’de resmi rakamlara göre 98 kişinin hastalandığı ve bir kişinin de ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili küresel korku ve panik devam ederken, Çin’den flaş açıklamalar geldi…

Salgın hastalığın patlak verdiği Çin’de ölüm sayısı 3 bin 237’ye çıkarken, yeni vakalarda yaşanan düşüş yerel makamları ve doktorları sevindirdi. Salgının başladığı günden beri toplam 80.894 kişinin hastalandığı corona virüsünün etkisi Çin’de azaldı…

Hubei bölgesinde yeni vaka sayısının tek haneli rakamlara inmesi sonrasında Şubat ayında Wuhan’a hızla kurulan “corona virüsüyle mücadele hastaneleri” resmen kapatıldı. 2.000 yatak kapasiteli iki hastaneye artık ihtiyaç olmadığı açıklanırken, Çin hükümeti tarafından çekilen bir videoda doktorların hastane kapısı önünde maskelerini çıkararak gülümsediği görülüyor.

103 YAŞINDAKİ HASTA KURTARILDI

Öte yandan Wuhan’da tedavi olan Zhang Guangfen isimli bir kadının da iyileştiği duyuruldu. 103 yaşındaki kadının 6 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından iyileştiği belirtilirken, gazetecilere açıklama yapan doktor Zeng Yulan, “Başka bir sağlık sorunu olmadığı için iyileşti” dedi.