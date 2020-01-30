Çin'de koronavirüsü ölümleri durdurulamıyor: 170'e yükseldi

Çin’de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında son 24 saatte 38 can kaybı daha yaşandı. Ölenlerin sayısı 170'e çıkarken, müşahede altına alınan kişi sayısı 80 bini buldu.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm kent, eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerde etkili olan salgın yayılmaya devam ediyor.

Salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e, etkilenen kişi sayısı 1370’inin durumu ağır olmak üzere 7 bin 711’e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.

Ayrıca Çin anakarası dışında virüs teşhisli hasta sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 10, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7’ye yükseldi.

Son 24 saatte ülke genelinde 1737 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 38 can kaybı yaşandı. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 124 oldu.

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Ülkede bugüne kadar meydana gelen can kaybı vakalarının 162’si’ yeni tip koronavirüsün merkez üssü Hubey'de gerçekleşti. Sıçuan, Haynan, Hıbey, Heylongciang eyaletleri ile Pekin ve Şanghay kentlerinde birer, Hınan eyaletinde ise 2 can kaybı yaşandı.

Merkeze doğrudan bağlı şehirlerden Pekin'de 111, Şanghay'da 101, Tiencin'de 27, Çongçing'de 165 enfekte vaka tespit edilirken, koronavirüs salgının odak noktası Hubey eyaletinde ise virüsten etkilenen kişi sayısı 4 bin 586 oldu.