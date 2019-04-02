Çin'de kreşte çocukları zehirlediğinden şüphelenilen öğretmen gözaltına alındı

Çin'de bir kreşte 23 çocuğu zehirlediğinden şüphelenilen öğretmen gözaltına alındı.

Çin polisi, ülkenin doğusunda Ciaozuo'daki bir kreşte çocukların yemeğine yüksek miktarda sodyum nitrat koyduğundan şüphelenilen ve soyadı Vang olan öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Geçen hafta yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yerel basın, öğretmenin bir meslektaşından "öç almak için çocukları zehirlemeye kalkıştığını" yazdı.

Şinhua ajansı da zehirlenen çocuklardan durumu ağır olan biri dahil 8'inin hala tedavi gördüğünü, 15'inin taburcu edildiğini aktardı.

Çin'de 2002 yılında Nancing'de fare zehiri koyulan atıştırmalıkları yiyen çoğu öğrenci 42 kişi hayatını kaybetmişti. Atıştırmalıklara fare zehiri koyduğu ortaya çıkan kişi idam edilmişti.

Kaynak: AA