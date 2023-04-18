Çin'de robot kullanılan kömür madeni sayısı 370'i aştı

Çin'de riskli görevlerde robotların kullanıldığı maden sayısı 370'i geçti.

Çin Kömür ve Sanayi Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük kömür üreticisi Çin'de son yıllarda madenlerdeki dijital dönüşüm kapsamında robot kullanımı yaygınlaştı.

Halen 370'i aşkın madende kullanılan robotlar madenlerde olay yeri inceleme, soğutma, sondaj, yangın söndürme ve arama kurtarma gibi 31 farklı görevde kullanılıyor.

Ülkede 2016'dan bu yana madenlerdeki robot kullanımının artmasıyla riskli görevlerde çalışan personel sayısı da 370 bin azaldı.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Ulusal Maden Güvenliği Denetleme İdaresi gibi kurumlar, ocakta "Robot+Uygulama Eylem Planı" yayımlamıştı. Plana göre 2025'e kadar önemli sanayi kollarında robotların yaptığı görev sayısının 100'ü geçmesi hedefleniyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, ülkede geçen yıl kömür üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 4,5 milyar ton oldu.

Çin'de Şanşi, Şaanşi, Guicou eyaletleri ile Sincan Uygur ve İç Moğolistan özerk bölgeleri başta olmak üzere toplam 4 bin 400 kömür madeni bulunuyor.