Çin'den gelen tüm uçuşlar durdurulacak

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşambadan itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Ay sonuna kadar Çin'den gelen uçuşlar durduruldu

Koca, "Vaka sayılarının arttığını biliyoruz şu an itibarıyla vaka sayısı 17 bin 485'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361'e çıktı" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakasının olmadığını söyleyen Koca, "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" dedi.