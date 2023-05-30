Çin hükümetine çalışan bilim insanı, Kovid'in laboratuvar kaynaklı olduğu ihtimalini reddetmedi

Çin Hastalık Kontrol Merkezinin (CDC) eski Başkanı Prof. Dr. George Gao, Kovid-19 salgınının başlangıç noktasının bir laboratuvar olabileceği ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Gao BBC Radio 4'e verdiği mülakatta, Kovid-19 salgınını değerlendirdi.

Şu anda Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Gao, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan yayılmış olabileceği ihtimaline ilişkin, "Her şeyden şüphelenebilirsiniz. Bu bir bilim. Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz." dedi.

Kovid-19'un kaynağı olabileceği tartışılan Vuhan Viroloji Enstitüsüne yönelik resmi bir soruşturma yürüttüklerini de söyleyen Gao, "Laboratuvar, sahadaki uzmanlar tarafından birkaç kez incelendi." diye konuştu.

Gao, soruşturmanın sonuçlarını görmediğini ancak "temiz" raporu verildiğini kaydederken, Çin hükümetine yakın kişiler tarafından ilk kez laboratuvarın soruşturulduğu kabul edilmiş oldu.