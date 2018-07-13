ÇİN'İN FAST TELESKOBU 43 ATARCA YILDIZ KEŞFETTİ



Çin'in FAST teleskobunun, 2016 yılından bu yana 43 yeni atarca yıldız (pulsar) keşfettiği bildirildi.

Şinhua ajansı, dünyanın en büyük tek çanaklı radyo teleskobu FAST'ın, 2016 eylülden bu yana 43 atarca yıldız keşfettiğini duyurdu.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou bölgesinde bulunan FAST'ın, yeryüzündeki en hassas radyo teleskop olduğu düşünülüyor.

Atarca yıldız keşfinin, çekimsel radyasyonun ve kara deliklerin varlığını doğrulamak ve fizikteki temel soru işaretlerini çözmek açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

FAST, atarca yıldızların yanı sıra yıldızlar arası moleküller ve iletişim sinyallerini keşfetmeye çalışıyor.