Çin'in ilk yabancı Kovid-19 aşısını bu yaz onaylaması bekleniyor

eni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'in, ilk yabancı Kovid-19 aşısını temmuz ayına kadar onaylamayı planladığı belirtildi.

Wall Street Journal'de yer alan haberde, yerel bilim adamlarının ve ülkedeki yabancı iş adamlarının baskısı sonucu, Çin'in, Pfizer-BioNTech aşısını temmuz ayı gelmeden onaylamasının beklendiği bildirildi.

Şangay'daki Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ker Gibbs'in yabancı işletmelerin yurt dışına seyahat etmeyi kolaylaştırmak için batı aşılarının onaylanması konusunda hevesli olduklarını belirttiği aktarılan haberde, Ticaret Odasının, Pfizer-BioNTech aşısının onaylaması için aralık ayından bu yana Çin hükümetine çağrı yaptıkları yönündeki açıklamalarına yer verildi.

BioNTech'in de aralık ayında Shanghai Fosun Pharmaceutical Group ile 2021'de Çin'e 100 milyon doz aşı teslim etmek üzere çalışmayı kabul ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Çin'in BioNTech ile ilgili kararında, 2022'de Çin'de yapılması planlanan Kış Olimpiyatları'nın da etkili olduğu öne sürüldü.