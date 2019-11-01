Çin , internet üzerinden elektronik sigara satılmasını yasakladı

Çin hükümeti, internet üzerinden elektronik sigara satılmasını yasakladı.

Çin Devlet Konseyine bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi ile Devlet Tütün Tekel İdaresi’nden (STMA) yapılan ortak açıklamaya göre, elektronik sigaraların, internet üzerinden ve e-ticarette kullanılan mobil aplikasyonlar üzerinden satışı yasaklandı.

"Yetişkin olmayanların elektronik sigaralardan zarar görmemeleri ve korunmalarını iyileştirmek hakkında bildiri" ile piyasada satış yapan tüm mekanizmaların "yetişkin olmayanlara elektronik sigara satmaması" talep edildi.

Elektronik sigara ürünlerini üreten, satan şirket veya kişilere bir an önce, e-sigaraları sattıkları internet sitelerini kapatmaları, e-ticaret mağazalarına gecikmeksizin e-sigara ürünlerini raftan indirmesi, internet üzerinden e-sigara reklamı yayınlayanlara da reklamları geri çekmesi çağrısı yapıldı.

STMA’nın eylül ayında elektronik sigaraların insan sağlığına zararları nedeniyle belirli standartlara bağlanması amacıyla düzenleme çıkaracağı bildirilmişti.

STMA’dan bir komitenin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle, elektronik sigara cihazları, tütün likidleri, dış paketleme, içerik yoğunluğu ve bağımlılık oranı bazı standartlara tabi olacacığı ifade edilmişti.

Çin geçen yıl 18 Ağustos’ta e-sigaranın 18 yaşından küçüklere satışını yasaklamıştı. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyanın en büyük tütün pazarı olan Çin'de 300 milyondan fazla sigara bağımlısı bulunuyor.