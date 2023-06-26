Çin, Wagner krizinde Rusya'ya desteğini gösterdi

Çin yönetimi, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanıyla ortaya çıkan krizle ilgili ihtiyatlı sessizliğinin ardından desteğini dile getiriyor.

Resmi açıklamalarda, olayın, Rusya'nın "iç işi" olduğu, Çin'in ülkenin ulusal istikrarını korumasını desteklediği belirtilirken, devlet medyasında, Moskova yönetiminin tutumunu olumlayan analiz ve yorumlara yer verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, olayların meydana geldiği 24 Haziran'da herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, kalkışma girişiminin geri çevrilmesinin ardından 25 Haziran gecesi kısa bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Wagner" adı anılmadan, "Bu, Rusya'nın iç işidir. Çin, Rusya'nın dostane bir komşusu ve yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortağı olarak ulusal istikrarını sürdürmesini, kalkınma ve refaha ulaşmasını destekliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun, dün plansız bir ziyaretle Çin'e gelerek yürüttüğü temasların ardından geldi.

Rudenko'nun, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Bakan Yardımcısı Ma Caoşu ile yaptığı görüşmelerde, "ortak kaygı konusu olan uluslararası ve bölgesel meselelerin tartışıldığı", "tarafların, iki ülke liderinin vardığı mutabakat doğrultusunda zorlu ve karmaşık bir durum arz eden uluslararası ortamda zamanında iletişim kurarak ortak çıkarlarını korumalarının önemine işaret ettiği" bildirildi.

Taraflar, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ), bölgesel barış ve istikrarı sağlamadaki rolüne dikkati çekerek, "Örgütün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için dayanışmayı ve işbirliğini güçlendireceklerini" kaydetti.