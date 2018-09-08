ÇİN’DE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ÇİN’DE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Yünnan eyaletideki Pu’ır vilayetine bağlı Mociang Ha’ni bölgesinde 5,9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. 

Deprem yerin 11 kilometre altında kaydedilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. 

Yünnan eyaletinde Ağustos 2014'te meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 398 kişi hayatını kaybetmişti

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