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Çin’de koronavirüs hastanesi açıldı

Çin’de koronavirüs hastanesi açıldı
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Çin’de 10 günde yapımı tamamlanan koronavirüs hastanesi hizmete açıldı. Hastanede SARS gibi benzeri hastalıklar hakkında deneyimli kişiler çalışacak.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni nesil koronavirüs tehlikesi devam ediyor.

Çin virüsle mücadele için 10 gün önce özel bir hastane yapımı için çalışma başlattı.

Toplam bin 400 personelin çalışacağı ve bin yatak kapasiteli, koronavirüs ile mücadele için özel yapılan geçici hastane hizmete açıldı.

Hastanede görev alacak personel daha önce SARS virüsü gibi benzer enfeksiyonel hastalıklarla mücadele etmiş deneyimli kişilerden oluşuyor.

Çin, hastalıkla mücadeleden sonra bu hastaneyi yıkacağını açıklamıştı.

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