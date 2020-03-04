Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı

Çin’de koronavirüsünde ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, virüsün bulaştığı insan sayısı da yükseliyor.

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 983’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong’dan olmak üzere 2 bin 983’e çıktı, tespit edilen vaka sayısı ise 80 bin 270’e ulaştı.

Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520’ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432’ye gerilerken, Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856’ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü “acil durum” ilan etmişti.

Avustralya’da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 41’e yükseldiği açıklandı.