Çin’de ulaşım yasağı gelen şehir sayısı 9’a yükseldi

Çin’de hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ulaşım yasağı uygulanan şehir sayısı 9’a yükseldi, 32 milyon insanın etkileneceği açıklandı.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi, salgından 853 kişi etkilendi.

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin’de 26, Şanghay’da ise 20 oldu.Vuhan’ın başkenti Hubey’de karantinaya alınan kent sayısı 9’a çıktı. Eyaletteki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Şanghay’daki Disneyland’in cumartesi gününden itibaren kapatılacağı duyuruldu.Pekin, tüm yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini açıkladı.Kaynağın yarasa ya da yılan olduğundan şüphe ediliyor

Daha önce virüsün Wuhan’da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti.Çin medyasında yer alan haberlere göre virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir.

Bazı uzmanlar ise virüslerin porsuk sıçanlarından gelmiş olabileceği görüşünde.Bu nedenle ülkenin pek çok yerinde kümes hayvanlarının dahi satışının yasaklandığı açıklandı.

Virüsün türü ne?

Çin’de hastalardan viral örnekler alındı ve laboratuvarda analiz edildi. Hem Çin hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, enfeksiyonun bir koronavirüs olduğu sonucuna vardı.

Virüs şu an 2019-nCoV veya sadece “Yeni Koronavirüs” olarak adlandırılıyor.Koronavirüsler geniş bir virüs ailesine mensup ancak sadece 6 tanesinin insanları enfekte ettiği biliniyordu.Çin’in virüsün insandan insana bulaşabildiğini açıklamasının ardından bu sayı 7’ye yükseldi.

Koronavirüs nedir? Belirtileri neler?

Koronavirüsler, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir grup virüs.Daha önceki koronavirüs örneklerinin ortak belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkıyor.Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik ediyor. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişiyor.

Virüs kolay bulaşıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütüne göre koronavirüsler yakın temasla kolayca yayılabiliyor.Enfekte kişiyle aynı ortamda yaşamak veya bakımını yapmak, mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmak, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçebiliyor.