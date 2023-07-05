Çin’in güneybatısında mevsimsel seller nedeniyle 15 kişi öldü

Çin’in güneybatısında mevsimsel seller nedeniyle 15 kişi öldü
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Çin'in güneybatısında, dağlık bölgeleri etkileyen mevsimsel sellerde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Çongçing'de mevsimsel seller nedeniyle 15 kişinin öldüğünü, 4 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

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Yerel yönetimin internet sitesinde, dağlık Çongçing şehrinin neredeyse tamamının sel riski taşıdığı belirtildi.

Çongçing şehrinde sel uyarısı 3. seviyeye yükseltilirken, yalnızca Sıçuan eyaletinde 85 binden fazla kişi tahliye edildi.

İnternet sitesinde arama kurtarma ekiplerinin şişme botlarla bölgedekileri güvenli yerlere taşıdığı ve işçilerin sel sonucu kapanan yolları temizlediği fotoğraflar yayımlandı.

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