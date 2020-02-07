Çinli doktor hayatını kaybetti

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs hakkında ilk uyarıyı yapan doktor Li Wenliang bugün hayatını kaybetti. Dr. Li’nin uyarıyı yaptığı dönemde polis zoruyla susturulduğu biliniyordu.

Çin’i saran ve onlarca ülkeye sıçrayan bir salgına neden olan yeni virüsle ilgili 30 Aralık’ta meslektaşlarını uyaran paylaşım yaptığı için polis tarafından toplumsal düzeni bozmakla suçlanan Dr. Li Wenliang da koronavirüs kurbanları arasına katıldı.

Çin devlet medyasına bağlı Global Times, Dr. Li Wenliang’ın koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÇİN’DE KORONAVİRÜSÜ İLK O FARK ETTİ! ÖNCE SUSTURULDU, ARDINDAN HASTALIĞA YAKALANDI

Yeni virüsle ilgili 30 Aralık’ta meslektaşlarını uyaran paylaşım yaptığı için polis tarafından toplumsal düzeni bozmakla suçlanmış olan Li, 10 Ocak’ta farkına varmadan koronavirüslü bir hastayı muayene etti.

1 Şubat’ta ‘koronovirüs pozitif’ teşhisi konan Li, ertesinde yoğun bakımda oksijen desteğine bağlı halde feci şekilde öksürürken ve zorlukla nefes alırken hikayesini medyaya duyurdu.