Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktası Çin'in Vuhan kentinde ocak ayında 76 yaşındaki babasını kaybeden Zhang Hai (50) "hükümetin salgını gizlediğini" gerekçe göstererek 215 bin poundluk ( 1 milyon 841 bin TL) dava açtı. Söz konusu dava salgın nedeniyle Çin hükümetine açılmış ilk dava olduğu belirtildi. Davayı açan Zhang Hai ABD'ye sığınma talebinde bulundu.

"ÇİN SALGINI GİZLEDİ, BU YÜZDEN BABAM ÖLDÜ, BU TAM BİR CİNAYET"Geç verilen babasının emekli maaşı, cenaze masrafları ve psikolojik zararın yanı sıra resmi bir özür sağlamak için yetkililerden ve hastaneden yaklaşık 2 milyon yuan (yaklaşık 1 milyon 841 bin TL) talep eden Zhang, "Hükümet erken aşamalarda hastalığı örtmeseydi, babam ölmezdi. Öfkeliyim bu salgın sırasında birçok insan hayatını kaybetti. Yaptıkları şey cinayet demek" dedi.

ABD'YE SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

Çin'de gözaltına alındıktan sonra ABD'ye sığınma talebinde bulunan Zhang'ın avukatı Yang Zhanqing, "Dava çok hassas, Vuhan'daki açtığımız davaya mahkeme pek dikkate almayacak. Ancak emsal oluşturacak. Mahkeme yerel hükümeti bilgilendirecek ve yetkililer müvekkilimi davadan çekilmesi için zorlayacak" ifadelerini kullandı.