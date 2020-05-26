Çinli virolog Shi Zhengli uyardı: "Dünya daha kötü salgınlarla yüzleşecek”

Yarasaların genetik yapılarıyla ilişkin araştırmalarıyla ünlenen Çinli virolog Shi Zhengli, “Corona virüs buzdağının görünen kısmı, dünya daha kötü salgınlarla yüzleşecek” açıklamasını yaptı. Bilim insanı, hükümetlere hayvanlardan insanlara geçen virüslerle ilgili daha çok kaynak ayırması tavsiyesinde bulundu.

“Yarasa Kadın” olarak ünlendi

The Sun gazetesindeki habere göre hayvanlardaki hastalıkları araştıran çalışmaları nedeniyle “yarasa kadın” olarak Shi Zhengli, corona virüsten daha ölümcül salgınların yolda olduğunu öne sürdü.

Çin televizyon ağı CHTN’e bir röportaj veren bilim insanı ülkelerin hayvanlardan insanlara geçen ölümcül zoonotik hastalıklar tehdidine karşı acilen tedbir almaları ve araştırmalar için kaynak ayırmaları gerektiği konusunda uyardı.

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde yarasalardan insanlara geçtiği düşünülen yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 5 buçuk milyondan fazla insan enfekte oldu ve yaklaşık 350 bin kişi hayatını kaybetti.

“Coronavirüsten daha kötüleri keşfedildi”

Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışan Shi Zengli, dünya mevcut salgınla savaşmaya devam etse bile yeni ve potansiyel olarak daha kötü virüslerin keşfedildiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Buzdağının görünen yüzü”

“İnsanların bir sonraki bulaşıcı hastalık salgınından muzdarip olmasını önlemek istiyorsak, doğada vahşi hayvanlar tarafından taşınan virüsleri öğrenmek ve araştırma yapmak zorundayız. Corona virüs salgını buzdağının görünen yüzü… Onları incelemezsek muhtemelen başka bir salgın olacaktır” ifadelerini kullandı.

Shi’nin geçtiğimiz aralık ayında pandeminin ilk ortaya çıktığı Wuhan kentine çağrıldığı bildirildi. Uzman, Covid-19’un genetik dizisinin daha önce çalıştığı herhangi biriyle eşleşmediği tespit edildiğinde büyük bir rahatlama hissettiğini söyleyerek, virüsün Wuhan’daki laboratuvardan yayıldığını iddialarını kesin bir dille reddetti.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 14:42