Çinliler 'Bahar Bayramı' için yollarda

Geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre Fare Yılı'na girecek ülkede, tatilini memleketinde geçirmek isteyen Çinliler tren istasyonlarına akın ediyor.

Çin'de yüz milyonlarca insanın Bahar Bayramı'nı (Çuncie) kutlamak üzere çalıştıkları bölgelerden memleketlerine dönüşüyle "dünyanın en büyük göçü" başladı.

Ülkenin kullandığı geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre, 25 Ocak'ta "Domuz Yılı"nı geride bırakarak "Fare Yılı"na girecek ülkede, tatilini memleketlerine aileleriyle geçirmek isteyen milyonlarca Çinli tren istasyonlarına ve otobüs garlarına akın ediyor.