Cinsel ilişki partisinde ölen BAE Şeyhi'nin oğlu toprağa verildi!

Pazartesi günü Londra'daki evinde ölü bulunan ve cinsel ilişki partisinde öldüğü söylenen BAE Şeyh'inin oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi, bugün Kral Faysal Cami'nde toprağa verildi.

1

Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, Pazartesi günü Londra'daki evinde ölü bulundu.

2

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; ihbar üzerine Kasimi'nin Knightsbridge semtindeki evine giden acil servis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu buldu. Gazeteye konuşan kaynaklar, 39 yaşındaki erkek giyim markası sahibi Kasimi'nin ölü bulunduğu evde uyuşturucu kullanıldığını ve cinsel ilişki partisi yapıldığını söyledi.

3

Ancak Londra polisi, bu iddiayı henüz ne teyit etti ne de yalanladı. Nedeni henüz netleşmeyen trajediye ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

4

Bir Şeyh oğlu olan El Kasımi'nin, cinsel ilişki partisinde ölmüş olma ihtimali gündeme bomba gibi düşerken, bugün Kral Faysal Camii'nde Kasımi için cenaze töreni düzenlendi.

5

Binlerce kişinin katıldığı törene, Birleşik Arap Emirlikleri'nin dört bir yanından katılım sağlandı.

6

Şeyh Halid'in cesedi, babasının BAE'de yönettiği Sharjah'daki Kral Faysal Cami'sine taşındı.

7

Şeriat yasalarına göre 24 saat içinde gömülmesi gereken El Kasımi, büyük bir yas ortamı eşliğinde toprağa verildi.

8

9

10

11

12

13

14