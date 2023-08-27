Cinsiyet değiştirme ameliyatları yaklaşık 3 kat arttı

ABD'de 2016-2019 yılları arasındaki verileri inceleyen uzmanlar, cinsiyet değiştirme ameliyatlarında ciddi bir artış olduğunu tespit etti.

ABD’li bilim insanları JAMA Network Open tarafından yayınlanan yeni raporları mercek altına alarak dikkat çekici bir bulguya ulaştı. Yapılan incelemeler sonucunda ABD’de 2016-2019 yılları arasındaki cinsiyet değiştirme ameliyatlarında büyük bir artış olduğu tespit edildi.

Verileri inceleyen bilim insanları 2016 yılında ABD’de cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yaklaşık 4550 olduğunu fakat bu sayının 2019’da 13 binlere çıktığını duyurdu. Uzmanlar, verilerdeki bazı kısıtlamalar dolayısıyla gerçek ameliyat sayılarının çok daha yüksek olabileceğini belirtti.

“SİYASİ BİR KONU HALİNE GELDİ”

Durumu okurlarıyla paylaşan New York Times, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının ABD’de son dönemde siyasi bir tartışmanın odağında olduğunu da hatırlattı. Gazete, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki onlarca eyalette reşit olmayanların bu ameliyatı olmasına yasak ve kısıtlama getirildiğine de dikkat çekti.

Bilim insanları ameliyat türlerini de sınıflarına ayırdı. 2016-2020 yılları arasında 48 bin hastanın ameliyat olduğunu belirtirken, bunların çoğunun meme ve göğüs bölgesiyle bağlantılı olduğu açıklandı. Ameliyatların 16872’sinin cinsel organ üzerindeki ameliyatlar olduğu belirtilirken, 6669’unun ise yüz ve kozmetik ameliyatlar olduğu belirtildi.

ÇOĞU 19-30 YAŞ ARASINDA

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olanların yaklaşık yüzde 50’sinin 19-30 yaşları arasında olduğuna dikkat çekilirken yüzde 22’sinin 31-40 yaşları arasında olduğu belirtildi. 12-18 yaşları arasında cinsiyetini değiştirenlerin oranı ise yüzde 8.

Uzmanlar, 2019 yılından sonra Koronavirüsün gündelik hayata etki etmesiyle birlikte bu tür ameliyatlarda düşüş olduğunu açıkladı.