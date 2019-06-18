Çipras’a ‘Türkiye üzerinden seçim şovu’ eleştirisi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle, 7 Temmuz’da yapılacak genel seçim kampanya gezilerini yarıda kesip Dışişleri ve Savunma Konseyi’ni (KYSEA) olağanüstü topladı. Muhalefet, Çipras’ın bu tutumunu ağır eleştirdi.

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre ana muhalefetteki merkez sağ Yeni Demokrasi partisinin lideri Kiriakos Miçotakis, Çipras’ın “sorumsuz şekilde durumu abartıp dramatize etmeye çalıştığını” söyledi. Önceki günkü toplantıda önemli bir karar alınmayınca, Yunan basınında “Çipras’tan seçim öncesi şov”, “Çipras Türkiye kozunu oynayıp seçmenleri etkilemek istiyor” yorumları yapıldı.

To Vima gazetesinin haber sitesinde “Aleksis aklını mı kaçırdın? Ateş ile oynuyorsun” başlıklı yazıda “Çipras seçimleri kaybedecek. Bu yüzden de, belki durum değişebilir düşüncesiyle Türkiye kozunu oynuyor. Yunan tarafının seçim hesapları yapıp ateşe körükle gitmesi sorumsuzluktur. Bazı şeyler ile oyun oynanmaz” denildi.

ProtoThema gazetesinin haber sitesinde de “Çipras önce kriz ortamı yarattı sonra da halkı yatıştırıcı konuşma yaptı. Özellikle dikkatli davranılması gereken Türk-Yunan ilişkileri, seçim öncesi oyunların dışında kalmalıdır” ifadesi kullanıldı. Çipras, KYSEA toplantısından sonra “Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi (Rumların tek taraflı ilan ettiği bölge) sondaj yaptığı doğrulanırsa, AB’den Türkiye’ye karşı yaptırımda bulunmasını isteyeceğiz” demişti. Yunan halkına da “Güven içindesiniz. Yunanistan bugün her zamankinden daha güçlü. Çok güçlü ittifakları var” mesajı yollamıştı.