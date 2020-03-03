banner22

Corona virüs için böyle özür diledi: Virüsü istemeden yaydık

Corona virüs için böyle özür diledi: Virüsü istemeden yaydık
banner32

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD ve İtalya’da Corona virüs bilançosu artıyor. ABD’de 6’ya ve İtalya’da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi. Suudi Arabistan, Senegal, Tunus, Portekiz, Ürdün ve Fas’ta ilk kez Covid-19 vakaları tespit edildi. Güney Kore’de tespit edilen 4 bin corona virüs vakasının yüzde 60’ı Shincheonji Kilisesi’nde çıktı. Tarikatın lideri Lee Man-hee dizlerinin üstüne çökerek özür diledi. İran’da Hameney’e yakın konsey üyesi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte corona virüste son durum…

88 yaşındaki tarikat lideri Lee Man-hee corona virüsü istemeden yaydıklarını söyledi. Ülkede görülen 4 bin vakanın yüzde 60’ı Shincheonji tarikatının müritlerinde tespit edildi.

Güney Kore’de tarikat lideri Man-hee hakkında “ağır ihmal” nedeniyle soruşturma açılması istenmişti. Man-hee, “İstemenden de olsa birçok insana virüs bulaştı. Elimizden gelen her şeyi yaptık ancak yayılmasını engelleyemedik” dedi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿