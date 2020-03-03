Corona virüs için böyle özür diledi: Virüsü istemeden yaydık

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD ve İtalya’da Corona virüs bilançosu artıyor. ABD’de 6’ya ve İtalya’da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi. Suudi Arabistan, Senegal, Tunus, Portekiz, Ürdün ve Fas’ta ilk kez Covid-19 vakaları tespit edildi. Güney Kore’de tespit edilen 4 bin corona virüs vakasının yüzde 60’ı Shincheonji Kilisesi’nde çıktı. Tarikatın lideri Lee Man-hee dizlerinin üstüne çökerek özür diledi. İran’da Hameney’e yakın konsey üyesi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte corona virüste son durum…

88 yaşındaki tarikat lideri Lee Man-hee corona virüsü istemeden yaydıklarını söyledi. Ülkede görülen 4 bin vakanın yüzde 60’ı Shincheonji tarikatının müritlerinde tespit edildi.

Güney Kore’de tarikat lideri Man-hee hakkında “ağır ihmal” nedeniyle soruşturma açılması istenmişti. Man-hee, “İstemenden de olsa birçok insana virüs bulaştı. Elimizden gelen her şeyi yaptık ancak yayılmasını engelleyemedik” dedi.