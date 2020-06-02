Corona virüs önlemi: Robot garsonlar göreve başladı

Geçtiğimiz hafta Güney Kore’de bulunan bir kafede faaliyete başlayan robot servis elemanlarının ardından Hollanda’nın Renesse kentinde bulunan bir restoran da yeni robot garsonlarını duyurdu.



Sosyal mesafe kurallarının uygulanmasına yardımcı olması planlanan robotlar müşterileri karşılayabiliyor, yemek servisi yapabiliyor ve masadaki bulaşıkları kaldırabiliyor.



The Verge’e konuşan restoran sahibi Leah Hu sektörün insan çalılanlara her zaman ihtiyaç duyacağını ancak robot garsonların iş yükünü hatırı sayılır oranda azalttığının altını çizdi.



Hollanda’da son birkaç aydır corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan restoranlar açılmaya başladı.



Ancak yeni kurallar çerçevesince restoranların ev sahipliği yapabileceği kişi sayısı eskiye oranla bir hayli düşük olacak.