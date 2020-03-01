Corona virüsü, hava kirliliğinin azalmasını sağladı

Çin dışında da oldukça hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan Corona virüsü, dünya ekonomisine de oldukça ağır hasarlar veriyor. Ancak virüsün ticarete verdiği bu hasarlar, hava kirliliği seviyesinde gözle görülür bir azalmayı da beraberinde getiriyor.

Çin’de ortaya çıkan ve Avustralya’dan Avrupa’ya kadar farklı kıtalara yayılan Corona virüsü, dünya ticaretine de oldukça ciddi hasarlar vermişti. Birçok fabrika ve ofis, geçici bir süreliğine de olsa kepenk kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak ekonomiye hasar veren bu olaylar, hava kirliliğinin azalmasının da önünü açtı.

NASA’dan yapılan açıklamada, uydulardan elde edilen görüntülerin Çin’deki havanın kirlilik oranında oldukça ciddi bir düşüş gösterdiği ifade edildi. Tabii hava kirliliğinin bu kadar azalmasını tetikleyen şey ise Corona virüsü salgını sebebiyle yaşanan ekonomik yavaşlama oldu.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2020, 23:05