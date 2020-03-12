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Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz’de karantina altına alındı.

Juventus forması giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, felç geçiren annesini ziyaret etmek için alınan özel izinle geçtiğimiz günlerde ülkesine gitmişti.

DETAYLI KONTROLLERİ YAPILACAK

Juventus’tan takım arkadaşı Rugani’de koronavirüs görülmesinin ardından İtalya‘ya bir süre dönmeyeceğini kulübe bildiren Ronaldo, Portekiz’de bulunduğuMadeira’da karantina altına alındı.

Ronaldo’nun 14 gün boyunca karantina altında kalacağı ve detaylı kontrollerini yapılacağı ifade edildi.

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