Çin'in Sıçuan eyaletindeki maden alanında dinozor ayak izleri bulundu.



Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Sıçuan eyaletindeki Caocüe ilçesinin Sanbiluoga kasabasındaki maden alanındaki patlamanın ardından yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda çeşitli dinozor ayak izleri ortaya çıktı.



Bazı izlerin yeni dinozor türlerine ait olduğu, bu yeni türlerin toynak sayısının 2 ile 5 arasında değiştiği belirtilirken, izlerin büyüklüğü ve yeni türlerin özellikleri hakkında bilgi verilmedi.



Yetkililer madenin kapatılarak çalışmaların paleontologlarca genişletilmesini istedi.



Caocüe bölgesinde 1990'lardan bu yana dinozorlara ait çok sayıda ayak izi tespit edilmişti