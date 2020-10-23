Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi

İtalya'da Cristian Mallocci adlı çiftçinin köpeğinin doğurduğu 5 yavrudan biri, fıstık yeşili renginde dünyaya geldi. Görenleri şaşkına uğratan köpeğe 'Fıstık' adı verildi.

İtalya'nın Sardinya adasında bir çiftlikte doğum yapan köpeğin 5 yavrusundan biri açık yeşil doğdu. Cristian Mallocci adlı çiftçinin köpeği Spelacchia'nın doğurduğu yavruların geri kalanı ise bembeyaz.

BÜYÜDÜKÇE RENGİNİ KAYBEDECEK

Çok nadir de olsa köpek yavruları bazen açık yeşil doğabiliyor. Yavrunun rahimdeyken biliverdin (yeşil bir safra pigmenti) adlı pigmentle temas etmiş olmasının bu duruma neden olabileceği belirtiliyor. Ancak yavru büyüdükçe doğum tüylerini, yani yeşil rengini de kaybedecek.

FISTIK ADINI TAKTI

"Yeşil umut ve şansın rengidir" diyen çiftçi Mallocci, yeşil doğan yavruya 'Fıstık' adını taktı. Yavrulardan sadece Fıstık'ı elinde tutacağını, diğer yavruları sahiplendireceğini söyledi. Fıstık çiftlikte koyun çobanlığı yapacak.