DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "İklim değişikliği uzak bir tehdit değil"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin uzak bir tehdit olmadığını, yaşamları ve ekosistemleri etkilediğini belirtti.
Ghebreyesus, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, iklim değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ghebreyesus, dünyanın ve genç nesillerin geleceğinin iklim konusunda atılacak bu adımlara bağlı olduğunu vurguladı.
Son dönemde dünya genelinde aşırı doğa olayları yaşanırken Temmuz 2023, şimdiye kadarki en sıcak ay olarak kayıtlara geçmişti.