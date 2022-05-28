DSÖ: “Gizemli hepatit vakaları 650'ye, can kayıpları 9'a yükseldi”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı çocuk sayısının en az 650'ye çıktığını, 9 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'dan 26 Mayıs'a kadar merkeze raporlanan vakaların incelenmesi sonucu mevcut durumda 33 ülkeden 650 vakanın doğrulandığı kaydedildi.

Vakaların çoğunluğuna DSÖ'nün Avrupa Bölgesi ülkelerinde rastlandığı ve sadece İngiltere'de 222 vakanın görüldüğü bildirildi.

Virüsün bulaştığı 650 çocuktan 38'inin karaciğer iflası geçirdiği ve karaciğer nakli ameliyatına alındığı kaydedildi.