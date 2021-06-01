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DSÖ, KKTC'de de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
Dünya
01 Haziran 2021 Salı 18:15
Kıbrıs Genç Tv
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği ve KKTC'de de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.
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