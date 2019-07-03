Dubai-Londra hattında kriz

BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'un 6. eşi Prenses Haya'nın evini terk ettiği ve Londra’da saklandığı öne sürüldü. Gelen haberlere göre Prenses burada "korku içinde yaşıyor".

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddiası ortaya atıldı.

İngiltere’de eğitim görmüş 45 yaşındaki Prenses Haya, 69 yaşındaki El Maktum'un 6 eşinden biri.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye göre, Prenses Haya geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra Londra'ya geçti ve burada saklanıyor.

Habere göre, Ürdün kökenli ve İngiltere eğitimli Haya, kentin merkezindeki Kensington Sarayı Bahçeleri bölgesinde 85 milyon (605 milyon TL) sterlin değerindeki bir evde yaşıyor.

Haya'nın kocasından kaçmasının arkasında, Emir'in BAE'den kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Latife'nin yaşadıklarının arka planını öğrenmesinin olduğu iddiası da var.

Prenses’in "yakın çevresine" dayandırılan habere göre, Latife'nin geri getirilişiyle ilgili yeni bilgilere ulaşan Haya, kendisini güvende hissetmediği ülkeden kaçma kararı aldı. Haya'nın Londra'da BAE tarafından "kaçırılma" korkusu içinde yaşadığı öne sürüldü.

Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Diplomatik kriz çıkar mı?

BAE'nin, Haya'nın iadesini istemesi halinde İngiltere ile bu ülke arasında diplomatik bir kriz çıkabilir.

İngiliz Kraliyet ailesine yakın olduğu söylenen Haya'nın böyle bir talep karşısında, İngiliz Yüksek Mahkemesinde hakkını aramaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kız kardeşi olan Haya'nın, bu ülke ile BAE arasında sorun çıkarma ihtimali de var.

El Maktum'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya sitesi Instagram’daki hesabından paylaştığı belirtilen kendisine ait bir şiirde, “bir kadının ihanetine uğradığı" anlamına gelen dizeler yer almıştı. Bu da Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı. Ancak resmi Instagram sayfasında şu an böyle bir paylaşım yok.