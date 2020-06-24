Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu

ABD'de koronavirüsün en çok etkilediği bölge olan New York'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Harlem bölgesinde yaşayan bir adam, kafasına saplanmış bıçakla ve üzeri kanlar içinde sokağa fırladı.

"KAFASINDA BIÇAK OLDUĞUNU HİSSETMİYORDU BİLE"

Adamın sokakta bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki görgü tanıklarından biri, "Adam neredeyse kafasında bir bıçak olduğunu hissetmiyordu bile. Ambulansa binmeyi reddediyordu. Korku filminden fırlamış gibiydi" dedi.

Uzun uğraşlar sonrası ikna edilen yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Kafatasına ulaşmayan bıçak çıkarılırken adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YARALAYIP KAYIPLARA KARIŞTI

Polisin elde ettiği ilk bilgilere göre, adam ve beraberindeki bir kadına, kimliği belirsiz bir şahıs saldırdı. Kadını yanağından yaralayan saldırgan, adamın kafasına bıçağı sapladıktan sonra kayıplara karıştı. Polis olayın detaylarını ortaya çıkarmak ve zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.